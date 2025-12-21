Fabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia | vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina

Quando ad agosto la sua squalifica era terminata, Fabio Paratici in cuor suo sapeva che la sua vita sarebbe cambiata. Aveva patteggiato in seguito a un’accusa per falso in bilancio risalente ai suoi tempi nella Juventus: “Era l’unica scelta possibile, per evitare che le cose andassero troppo per le lunghe”, aveva detto in un’intervista a Sky Sport. “Ma erano stati considerati punibili dei parametri che mai sono stati presi in esame in altre situazioni”, aveva voluto specificare ribadendo di fatto non tanto un principio di estraneità, quanto di non colpevolezza. Ma quello è il passato: ad agosto la sua squalifica è terminata, a ottobre ha ripreso il suo posto da direttore sportivo del Tottenham con tanto di post ufficiale sui canali del club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

