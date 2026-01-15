Ucraina | risoluzione Pd ' pieno sostegno a Kiev in tutte le forme'

La Camera italiana ha approvato una risoluzione che invita il governo a sostenere attivamente le iniziative diplomatiche e politiche volte a promuovere una pace giusta e sicura in Ucraina. L’obiettivo è garantire il rispetto dei diritti del popolo ucraino e rafforzare l’ordine internazionale, collaborando con l’Unione europea e gli alleati per una soluzione duratura e stabile.

Roma, 15 gen: (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "a sostenere con urgenza ogni iniziativa diplomatica e politica che garantisca un ruolo dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per il perseguimento di una pace giusta e sicura, che preservi i diritti del popolo ucraino a partire da quello alla propria autodeterminazione, l'ordine internazionale basato sulle regole e offra le necessarie garanzie di sicurezza per una soluzione duratura". E' quanto si legge nella risoluzione del Pd depositata alla Camera in occasione delle comunicazioni del ministro della Difesa sulla proroga alla cessione di mezzi e materiali all'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev in tutte le forme' Leggi anche: Ucraina-Russia, oggi l’incontro Trump-Zelensky. “Pieno sostegno” a Kiev da leader Ue Leggi anche: Ucraina, Consiglio di Difesa: “Pieno sostegno a Kiev, nuovo pacchetto aiuti. Preoccupano minacce ibride” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran, M5s si smarca. Pd discute: “Fare di più”, “Noi già in prima linea”; Ucraina, la Lega mugugna e FDI fa scouting di voti Pd; Ucraina, governo compatto sulla linea atlantica e l’opposizione si spacca sulle armi. Opposizione divisa sull’Ucraina: il M5s chiede "stop immediato" all’invio di armi - La posizione del Movimento 5 Stelle trova una convergenza con Alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato una propria risoluzione per bloccare l’invio di armamenti e rafforzare il sostegno civile e ... msn.com

Risoluzioni sugli aiuti all’Ucraina, alla Camera il voto che ratifica la rotta del governo tra fratture interne alla destra e al Pd - Ucraina, risoluzioni sugli aiuti al voto tra i dissensi della Lega, astensioni tattiche del Pd e fondi Ue per i droni ... lanotiziagiornale.it

L'opposizione si divide sull'Ucraina: il M5s chiede lo "stop immediato" sull'invio delle armi - Il partito di Giuseppe Conte si smarca dal Partito democratico e vuole tassare gli "extraprofitti" delle aziende del comparto difesa ... today.it

Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento dopo le comunicazioni di Crosetto: “Aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”. Mediazione con la Lega x.com

La democrazia non si esporta con la forza. La violenza e la violazione del diritto internazionale non possono essere strumenti di risoluzione dei conflitti. Così come abbiamo condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, oggi condanniamo anche l’atta facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.