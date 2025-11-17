Una riunione fiume, che va avanti per oltre tre ore, e che serve – anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza – a ribadire in modo chiaro e netto la posizione dell’Italia sullo scacchiere internazionale. Sergio Mattarella riunisce al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa e analizza insieme al Governo i principali dossier di politica estera. Con lui, tra gli altri, oltre alla premier Giorgia Meloni, ci sono il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani; il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi; il ministro della difesa, Guido Crosetto; il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Consiglio di Difesa: "Pieno sostegno a Kiev, nuovo pacchetto aiuti. Preoccupano minacce ibride"