© Ildifforme.it - Fmi, Georgieva: “Brava Italia, la vostra economia un’àncora di stabilità in Europa”

(Adnkronos) – ”Brava Italia”, perché ”nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi” e perché ”l’economia italiana è un’àncora di stabilità in Europa”. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo a Villa Madama ieri . Ildifforme.it

Fondo monetario internazionale: Pandemia causerà danni permanenti ai tenori di vita

Fmi, Georgieva: "L'Italia è un'ancora di stabilità in Europa" - La direttrice del Fondo monetario internazionale elogia il nostro Paese: "Negli ultimi due anni ha raggiunto risultati che vanno oltre le previsioni, soprattutto nella riduzione del deficit" ... msn.com

Fmi: Georgieva, drammatici cambiamenti ma economia mondiale ha dimostrato resilienza - Quest'anno si prevedevano turbolenze, ma l'economia mondiale e quella italiana hanno dimostrato di essere significativamente ... agenzianova.com

Buongiorno a tutti, cerco una brava magliaia per vedere se è possibile rammagliare 2/3 buchi (uno abbastanza grande) di un maglione della Dale of Norway a cui tengo particolarmente... Purtroppo, ce l avevo piegata sul comò e non mi sono accorto che la mi - facebook.com facebook