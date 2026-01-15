È iniziato il processo a carico di Vasile Frumuzache, accusato di aver ucciso due donne, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. I procedimenti sono stati unificati e assegnati alla procura di Prato. I parenti delle vittime esprimono il loro dolore e la loro ferma condanna, sottolineando che non ci sono scuse per quanto accaduto.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Sono stati unificati, con assegnazione alla procura di Prato, i due procedimenti a carico di Vasile Frumuzache, il vigilante 33enne, romeno, reo confesso dell'omicidio delle connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Omicidio della escort. Il killer rinviato a giudizio: "No" al rito abbreviato. E le indagini proseguono A decidere l'unificazione dei due procedimenti, condotti dalla procura pistoiese e da quella pratese, è stata la Corte di assise di Firenze dove nella giornata di giovedì, separatamente, erano al via i due processi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise due donne, per Vasile Frumuzache è iniziato il processo. I parenti delle vittime: “Nessuna scusa per ciò che ha fatto”

Omicidi escort, Frumuzache davanti alla Corte d'assise per la morte di Ana Maria e di Maria Denisa.

