Franco 126 ha inaugurato il suo tour nei club, con quattro date all’Atlantico Live di Roma, tutte sold out. Un momento importante per l’artista, che ha portato sul palco i brani del suo ultimo album, offrendo al pubblico un’esperienza intima e autentica. La photogallery ripropone gli istanti più significativi di queste serate, testimonianza di un percorso artistico in continua evoluzione.

Franco 126 ha aperto il tour nei club completamente sold out con un poker di appuntamenti all’ Atlantico Live nella sua città natale, Roma. Franco 126 le foto del concerto all’Atlantico Live. Il cantautore capitolino si è si esibito dal 9 al 13 gennaio nella venue di Viale dell’Oceano Atlantico con i primi quattro concerti del tour con il quale calcherà i palchi dei club della penisola, al quale seguirà la leg europea nella primavera. Il tour arriva a seguito del tour estivo e della pubblicazione di Futuri possibili, pubblicato il 28 marzo. Arrivato a quattro anni di distanza da Multisala, il terzo lavoro in studio è un disco sull’amore e sul destino, che unisce cantautorato, rap e trap, tra ballate e valzer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti i “Futuri Possibili” di Franco 126 all’Atlantico Live (photogallery)

Leggi anche: Raye, Franco 126, Luca Carboni, Artie 5ive: i principali concerti del mese di gennaio 2026

Leggi anche: A Cerveteri “Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Franco 126, debutto sold out per il tour “Futuri Possibili” a Roma; Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta; Franco 126, “Occhi ingenui” è il nuovo singolo estratto da “Futuri possibili; Franco126, la possibile scaletta 2026 del concerto di Firenze.

Auditorium, Franco126 apre il «Summer Fest»: nell'album «Futuri possibili» 13 perle pop made in Roma - capace di rinnovare la poetica della canzone d'autore made in Roma senza ... roma.corriere.it

Franco126 torna con 'Futuri possibili' e regala un live a sopresa a Roma - Un disco sull’amore e sul destino e un live a sorpresa gratuito, in programma questa sera a Palazzo Braschi a Roma. adnkronos.com

I "Futuri possibili" di Franco126 al Roma Summer Fest - Centoventisei come i gradini della scalinata di Viale Glorioso a Trastevere, già cara a Sergio Leone e luogo d’incontro della storica crew di ... rainews.it

Se vuoi rimanere informato su tutti gli eventi futuri entra nel nostro gruppo Whatsapp cliccando qui https://chat.whatsapp.com/CRLGk8duBwu7qtGtARTBcf facebook