Raye Franco 126 Luca Carboni Artie 5ive | i principali concerti del mese di gennaio 2026

Ecco i principali concerti italiani di gennaio 2026, in programma nelle principali venue indoor come palasport, club e teatri. Tra gli artisti presenti ci sono Raye, Franco 126, Luca Carboni e Artie 5ive. La prima occasione è il 3 gennaio a Bistritto, con Artie 5ive e Simba al Palatour, l’unico evento live dei rapper previsto in questo periodo. Un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di musica dal vivo.

Sono gli artisti italiani i protagonisti dei concerti del mese di gennaio 2026 che si terranno nelle principali venue indoor tra palasport, club e teatri Si parte il 3 gennaio con Artie 5ive e 22 Simba che si esibiranno a Bistritto al Palatour per l'unico appuntamento live (al momento) dei rapper. Farà tappa al Teatro Duse di Bologna, Il Cantico di Angelo Branduardi il prossimo 5 gennaio. Il progetto live partito il 26 dicembre da Roma, è dedicato a San Francesco D'Assisi ed al suo Cantico Delle Creature. Il giorno dell' Epifania si terrà il tradizionale concerto a Napoli al quale prenderanno parte Anastasio, Raphael Gualazzi, Fausto Leali e Chiara Civello.

