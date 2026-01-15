Durante l’inverno, la pelle è più vulnerabile e richiede attenzione particolare. Errori comuni come l’uso di prodotti inappropriati o la scarsa idratazione possono compromettere la sua salute. I medici sottolineano l’importanza di adottare pratiche corrette per prevenire secchezza, irritazioni e altri fastidi, senza complicazioni o soluzioni eccessivamente complesse. Una cura adeguata permette di mantenere la pelle sana e protetta durante i mesi più freddi.

Prendersi cura della pelle in inverno non è un’operazione faticosa ma occorre fare attenzione ai piccoli dettagli spesso sottovalutati. Quando arriva l’inverno pensiamo di dover proteggere soprattutto gola e articolazioni e spesso la pelle finisce in secondo piano. Un errore grosso, visto che è proprio durante l’inverno che ci si dovrebbe prendere ancor più cura della nostra pelle, esposta ad aria secca e a sbalzi termici continui. Se non lo facciamo, ecco comparire quel fastidiosi senso di pelle che tira, rossori, desquamazioni e una perdita di luminosità che è il segnale di una barriera cutanea indebolita. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Tutti gli errori che fai in inverno e che ti rovinano la pelle: l’allerta dei medici

Leggi anche: Stai rovinando la tua pelle senza saperlo: 8 errori comuni che fai ogni sera quando ti strucchi

Leggi anche: I 6 errori che rovinano l'allenamento secondo gli esperti di Harvard

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stufa a pellet, se fai l’errore di accenderla così smetti subito: consumi il doppio - A cosa devi prestare molta attenzione se hai la stufa a pellet in casa, potresti consumare inutilmente e senza motivo troppo. designmag.it