TS – l’assist è di Salah E per il nuovo bomber c’è l’ok di Spalletti

Sul fronte calciomercato, si segnala l’assist di Salah per il nuovo attaccante, con l’ok di Spalletti. Secondo Tuttosport, il Torino valuta le opzioni, coinvolgendo anche Chiesa, per comprendere le strategie della Juventus e le possibili alternative. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione ai prossimi sviluppi delle trattative e alle scelte dei club coinvolti.

TORINO – Sotto con Chiesa, anche solo per capire quanto la Juve dovrà spostarsi sulle alternative. Che non mancano mica, che però non sono nemmeno come l'ex bianconero. Il più convincente, in termini di qualità ma anche di personalità. Tutti, da Spalletti alla dirigenza, sono infatti certi che Federico possa essere l'uomo giusto al momento giusto. Questione di costi – considerato il talento, il prezzo sembra sostanzialmente in saldo -, però pure di prospettive: a 28 anni, Chiesa è nell'età della maturità, quella in cui ogni scelta ha un peso specifico diverso, in cui gli errori hanno invece meno margine di esistere, e perciò schiacciano un po' di più i pensieri, inducendo a scelte più sagge.

