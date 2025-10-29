Teatro Fucina Machiavelli ospita uno spettacolo dedicato alle famiglie per imparare a chiedersi Scusa

Due sorelle sempre in baruffa, due genitori che si sentono ma non si vedono, e una parola che può cambiare tutto: “scusa”. Questo il cuore dello spettacolo, consigliato dai 4 anni, che verrà presentato questa domenica 2 novembre alle 16.30 sul palco di Fucina Machiavelli dalla compagnia trentina. 🔗 Leggi su Veronasera.it

