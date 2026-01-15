Torre Guaceto il Comune di Brindisi avvia la selezione per il nuovo CdA | ecco come candidarsi

Il Comune di Brindisi ha avviato la procedura di selezione per la nomina di due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha ufficializzato le candidature, offrendo l’opportunità ai cittadini interessati di partecipare a questa importante fase di rappresentanza. Ecco le modalità e i requisiti per presentare la propria candidatura.

