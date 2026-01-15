Tornano in sala Danny Boyle e Paolo Sorrentino | un’instancabile osservazione umana

Tornano in sala Danny Boyle e Paolo Sorrentino, due registi noti per il loro stile distintivo e l’attenzione ai dettagli. Nel 2002 Boyle aveva rivoluzionato il genere horror con “28 giorni dopo”, offrendo un’interpretazione originale dell’apocalisse. Entrambi continuano a offrire un’osservazione attenta della condizione umana, mantenendo vivo il loro impegno nel raccontare storie che riflettono le sfumature della società contemporanea.

Nel 2002 Danny Boyle aveva riscritto a modo suo la parabola dell’apocalisse zombie lanciandola come un sasso sulla sua Londra, resa deserta e inquietante. Lui in immagini per la regia, Alex Garland in sceneggiatura. 28 giorni dopo lanciò l’irlandese Cillian Murphy, futuro premio Oscar per Oppenheimer, e impose all’immaginario collettivo una nuova idea di zombie movie dalle corse indiavolate, e soprattutto legata più strettamente a un virus che a una non-morte soprannaturale. Una specie di rabbia, malattia peraltro metafora tragica di un mondo ipercinetico che ha perso ogni grazia. I giorni diventarono 28 settimane dopo, e poi 28 anni nel sequel del 2025, ai quali oggi si aggiunge un quarto capitolo sempre più truculento, 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa, dove quell’umana grazia tenterà di recuperarla il dottor Kelson, alias Ralph Fiennes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

