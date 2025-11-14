Danny Boyle torna alla regia con Ink ecco Jack O' Connell nella prima foto del film

Movieplayer.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista porterà nelle sale cinematografiche la storia dell'ex direttore di The Sun e nel cast del progetto ci sono anche Claire Foy e Guy Pearce. Danny Boyle è tornato alla regia con Ink e online è stata condivisa la prima foto ufficiale che ritrae Jack O'Connell nella parte di Larry Lamb, l'ex direttore di The Sun. Il progetto è una co-produzione tra Studiocanal, Media Res e House Productions ed è stato presentato ai potenziali distributori e finanziatori durante l'American Film Market. Cosa racconterà il film Nel cast di Ink ci saranno inoltre Guy Pearce nella parte di Rupert Murdoch e Claire Foy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

danny boyle torna alla regia con ink ecco jack o connell nella prima foto del film

© Movieplayer.it - Danny Boyle torna alla regia con Ink, ecco Jack O'Connell nella prima foto del film

Approfondisci con queste news

Danny Boyle torna alla regia con Ink, ecco Jack O'Connell nella prima foto del film - Il regista porterà nelle sale cinematografiche la storia dell'ex direttore di The Sun e nel cast del progetto ci sono anche Claire Foy e Guy Pearce. movieplayer.it scrive

Danny Boyle: "Oggi non dirigerei The Millionaire, è appropriazione culturale" - Il regista di Trainspotting e 28 anni dopo ha confessato che oggi non accetterebbe la regia del film che vinse l'Oscar nel 2009. Da movieplayer.it

«28 anni dopo», lo strepitoso ritorno di Danny Boyle - Di potenza visiva e narrativa totalizzante, un film epico che è molto più di un sequel e molto più di un horror. Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Danny Boyle Torna Regia