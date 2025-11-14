Danny Boyle torna alla regia con Ink ecco Jack O' Connell nella prima foto del film

Il regista porterà nelle sale cinematografiche la storia dell'ex direttore di The Sun e nel cast del progetto ci sono anche Claire Foy e Guy Pearce. Danny Boyle è tornato alla regia con Ink e online è stata condivisa la prima foto ufficiale che ritrae Jack O'Connell nella parte di Larry Lamb, l'ex direttore di The Sun. Il progetto è una co-produzione tra Studiocanal, Media Res e House Productions ed è stato presentato ai potenziali distributori e finanziatori durante l'American Film Market. Cosa racconterà il film Nel cast di Ink ci saranno inoltre Guy Pearce nella parte di Rupert Murdoch e Claire Foy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Danny Boyle torna alla regia con Ink, ecco Jack O'Connell nella prima foto del film

