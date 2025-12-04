Vaccinazioni alla Casa della comunità di Predappio | ambulatorio aperto venerdì mattina

Possibilità di vaccinazione alla Casa della comunità di Predappio. L'apertura dell'ambulatorio vaccinale è in programma venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30. Per effettuare la vaccinazione è necessario prenotare tramite Cup o CupTel 800 002255. Non serve la ricetta medica. Il giorno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

