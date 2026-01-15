The Dealer | arriva una nuova serie coreana dal creatore di Squid Game
Arriva su Netflix una nuova serie coreana dal creatore di Squid Game. Si tratta di un poliziesco dal titolo “The Dealer” prodotto dall'ideatore del survival game sudcoreano, a oggi la serie Netflix più vista di sempre, Hwang Dong-hyuk e diretto da Choi Young-hwan, l'acclamato direttore della. 🔗 Leggi su Today.it
