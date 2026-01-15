Terrore alla Misericordia Uomo armato di tirapugni aggredisce due volontari

Nella sede della Misericordia di Castelfranco, un giovane in stato di alterazione ha aggredito due volontari, minacciandoli e colpendoli con tirapugni. L'episodio ha causato circa venti minuti di paura tra i presenti, che hanno cercato di mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla situazione, garantendo il ripristino della calma e la sicurezza della struttura.

CASTELFRANCO Venti minuti di terrore nella sede della Misericordia dove dipendenti e volontari sono stati minacciati e picchiati da un giovane in stato di alterazione. Dopo dopo aver fatto tutte le valutazioni, riunito il Magistrato e deciso di prendere provvedimenti per garantire più sicurezza a chi opera all'interno della Confraternita, il governatore Paolo Bini ha deciso di rendere noto l'accaduto. "Soprattutto per sensibilizzare le istituzioni preposte perché questa persona era in carico alla nostra associazione con un progetto di lavori di pubblica utilità alternativi alla pena ed evidentemente non era questo il percorso più adatto al suo reinserimento – spiega Bini – Pochi mesi fa siamo rimasti molto colpiti dall'aggressione a un nostro confratello volontario della Misericordia di Empoli.

