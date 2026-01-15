Ternana rossoverdi a caccia dell’impresa contro il Potenza | cosa dice il regolamento della Coppa Italia

La Ternana, reduce da una sconfitta interna contro il Potenza, si prepara a un’importante sfida nella Coppa Italia. Analizzando il regolamento della competizione, si evidenziano le possibilità di qualificazione e le strategie da adottare. Un’occasione per i rossoverdi di riscatto e di mettere in campo esperienza e determinazione, in un contesto che richiede attenzione e rispetto delle regole ufficiali.

Delusione ed un pizzico di rammarico. La sconfitta interna subita dalla Ternana contro il Potenza complica i piani dei rossoverdi, in vista della finale della Coppa Italia. I lucani avranno a disposizione due risultati su tre nella gara in programma mercoledì 28 gennaio (ore 18) allo stadio Viviani. Tuttavia le Fere possono ancora ambire alla qualificazione, andando a vincere con almeno due gol di scarto. Il regolamento infatti è piuttosto chiaro: “Al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Ternana-Giugliano, alla caccia del ‘pass’ per i quarti di Finale: cosa dice il regolamento della Coppa Italia Leggi anche: Ternana, semifinali di Coppa Italia: ecco l’avversario dei rossoverdi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ternana, c'è il ribaltone: la famiglia Rizzo caccia l'ad Tiziana Pucci e rompe con Bandecchi - Via l'amministratrice unica Tiziana Pucci e di conseguenza rischia pure Massimo Ferrero per il quale spunta un contratto da lui firmato a cifre notevoli, ... ilmessaggero.it Campobasso-Ternana 0-1 - Mossa azzeccata da mister Liverani che getta nel mischia Pettinari, alla sua seconda presenza, dopo aver già vestito rossoverde dal 2021 al ... rainews.it La Ternana ora dà la caccia alla capolista. Con l’Arezzo il primo big match di stagione - Per gli amaranto ben 5 vittorie consecutive in trasferta ma le Fere dopo le prime 2 sconfitte hanno conquistato 17 punti in 8 gare Per mister Fabio Liverani sembrano esserci i classici dubbi in senso ... lanazione.it Ternana, la strada si fa in salita: rossoverdi sconfitti e primo atto al Potenza x.com Calcio. Sconfitta per la Ternana nella semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C. I rossoverdi cadono per 1 a 0 al Liberati contro il Potenza. La squadra di Liverani è stata punita da un gol dell'ex Perugia Jacopo Murano nella ripresa. Le Fere hanno chius - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.