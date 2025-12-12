Ternana semifinali di Coppa Italia | ecco l’avversario dei rossoverdi

La Ternana conquista le semifinali di Coppa Italia dopo un percorso senza sconfitte, iniziato dal secondo turno. I rossoverdi hanno eliminato Campobasso, Giugliano e Union Brescia, dimostrando carattere e determinazione. Ora si preparano ad affrontare il prossimo avversario, puntando a proseguire il cammino competitivo in questa competizione.

Un percorso netto per la Ternana, scattato dal secondo turno della Coppa Italia. I rossoverdi hanno infatti staccato il pass per le semifinali dopo aver superato il Campobasso (1-0), Giugliano (3-1) ed Union Brescia (4-1) allo stadio Libero Liberati. Protagonisti assoluti del percorso compiuto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ternana, semifinali di Coppa Italia: ecco l’avversario dei rossoverdi

EVENTI SPORT SPETTACOLO CULTURA CALCIO: LEGA PRO SERIE C. SKY WIFI. COPPA ITALIA SEMIFINALI. LEGA PRO SKY WIFI COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE – SEMIFINALI Saranno Ternana, Potenza, Latina e Renate le protagoniste del sort - facebook.com Vai su Facebook

? Terminano i Quarti di Finale di #CoppaItaliaRegionale Latina, Renate , Potenza e Ternana passano il turno ? Venerdì 12 dicembre (?12:40), in diretta su Sky Sport 24 (ch. 200), scopriremo gli abbinamenti delle semifinali e della doppia finale Vai su X

Coppa Italia, Ternana in semifinale: ecco le possibili avversarie - Sono terminate le partite dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C che si disputano in gara unica. Riporta ternananews.it

Coppa Italia Serie C: Ternana in semifinale insieme a Potenza, Latina e Renate - 1 25' Leonardi (T), 30' e 35' Pettinari (T), 68' Valente (U), 81' Bianay Balcot (T) La Ternana, reduce dal convincente 4- Lo riporta ternananews.it

Ternana - Union Brescia 4-1 | Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia | Gli Highlights

Video Ternana - Union Brescia 4-1 | Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia | Gli Highlights Video Ternana - Union Brescia 4-1 | Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia | Gli Highlights