L' aut aut di Putin | Kiev si deve ritirare dal Donbass o lo liberiamo con la forza

È un aut aut quello di Vladimir Putin, un diktat sulla pelle degli ucraini e sui loro territori: "Le forze armate ucraine si rifiutano di lasciare il Donbass, preferendo continuare a combattere e non porre fine alla guerra. O liberiamo questi territori con la forza delle armi, oppure le truppe. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#TG2000 - #Meloni conferma armi a #Kiev. #Crosetto in audizione #4dicembre #Trump #Putin #Ucraina #Zelensky #pace #Pokrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Belgorod #TV2000 @tg2000it Vai su X

Tg2. . Trattative in corso sull'#Ucraina. Oggi l'incontro a #Miami tra l'inviato di #Zelensky, #Witkoff e #Kushner. #Putin: "Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #4dicembre - facebook.com Vai su Facebook

«Ritiratevi, o useremo la forza»: l’ultimatum di Putin a Kiev e la promessa, tutta politica, di non attaccare l’Europa - Il Cremlino chiude al cessate il fuoco, guarda solo a Washington e alza il prezzo: ritiro ucraino dall’Est, riconoscimento dei territori occupati e garanzie di sicurezza per l’Europa. Scrive lasicilia.it

Ucraina, nuovo aut aut di Trump a Putin: pace in 10-12 giorni o dazi fino al 100%. Medvedev: «L'ultimatum avvicina la guerra» - Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ridurrà la scadenza già annunciata di 50 giorni data a Mosca per raggiungere un accordo con Kiev: «Sono deluso» «Da 10 a 12 giorni a partire da oggi». Riporta milanofinanza.it

Ucraina: gelo su Trump-Putin, un contropiano di Europa e Kiev - In vista del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump, il 15 agosto in Alaska, l'Europa e l'Ucraina si mobilitano per bloccare ogni ipotesi di accordo di pace tra gli Usa e la Russia che comporti la ... Scrive ansa.it

Ucraina, cosa vuole Putin? Il memorandum per Kiev e la pretesa per la pace: niente intese con Zelensky - Il più imponente scambio di prigionieri dall’inizio della guerra (307 per parte), ma intanto droni e missili che si abbattono su Kiev, e un “memorandum di pace” russo in arrivo che promette di ... Scrive ilmessaggero.it

Putin, 'Kiev sta diventando organizzazione terroristica' - Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Tass, dopo gli attacchi a convogli ... Da ansa.it

Putin a Pechino: "Kiev può entrare nell'UE, non nella Nato" - A sorpresa, in un bilaterale con il premier slovacco Fico, il leader del Cremlino fa prudenti aperture su Kiev ... Scrive rainews.it