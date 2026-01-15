Sulle note di Bob Dylan | raccontare raccontarsi

L’evento “Sulle note di Bob Dylan: raccontare, raccontarsi” apre il ciclo culturale “Oltre le righe” ad Arezzo. Promosso dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione dei Soci Coop, l’incontro invita a riflettere sulla narrativa musicale e sulla capacità di raccontare se stessi attraverso le parole e le note di un’icona come Dylan. Un’occasione di approfondimento e confronto culturale.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Prosegue il ciclo di incontri culturali "Oltre le righe", promosso dall'associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione della sezione Soci Coop locale. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 17 gennaio alle 18 alla sala La Nonziata, in via Giovanni da San Giovanni 65, con l'iniziativa intitolata "Oltre le righe" nasce con l'obiettivo di creare un dialogo tra opere artistiche e letterarie e i temi della vita quotidiana, offrendo occasioni di riflessione su esperienze personali, relazioni e trasformazioni interiori.

