Sulle note di Bob Dylan | raccontare raccontarsi l’incontro

Il ciclo di incontri culturali “Oltre le righe” prosegue a San Giovanni Valdarno con un nuovo appuntamento dedicato a Bob Dylan. Sabato 17 gennaio alle 18, presso la sala La Nonziata, si parlerà di come le note e le parole dell’artista siano strumenti di narrazione personale e collettiva. L’evento, promosso dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Soci Coop, invita a riflettere sul valore del racconto attraverso la musica.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Prosegue il ciclo di incontri culturali “ Oltre le righe ”, promosso dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione della sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno, con un nuovo appuntamento in programma sabato 17 gennaio alle 18 alla sala La Nonziata, in via Giovanni da San Giovanni 65 dal titolo “Sulle note di Bob Dylan: raccontare, raccontarsi”. “Oltre le righe” è un percorso culturale che nasce con l’intento di creare un dialogo tra opere artistiche e letterarie e i temi della vita quotidiana, offrendo occasioni di riflessione e confronto su esperienze personali, relazioni e trasformazioni interiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

