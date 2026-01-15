Studio del Mario Negri sul Covid-19 | così l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni

Uno studio dell’Istituto Mario Negri ha analizzato l’effetto dell’aspirina sul Covid-19, evidenziando come i farmaci antinfiammatori non steroidei possano contribuire a ridurre la gravità della malattia e limitare i danni ai polmoni. Le ricerche, pubblicate su riviste scientifiche di rilievo tra il 2021 e il 2023, suggeriscono un possibile ruolo terapeutico dell’aspirina in fasi tempestive dell’infezione.

Nei momenti critici della pandemia da Covid-19, studi dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (pubblicati su: eClinicalMedicine, 2021; Frontiers in Medicine, 2022; The Lancet Infectious Diseases, 2023;) suggerivano che l’uso tempestivo di farmaci antinfiammatori non steroidei, inclusa l’aspirina, poteva ridurre le manifestazioni di malattia grave e la necessità di ricorrere all’ospedale. L’importanza degli antiinfiammatori non steroidei nelle fasi precoci delle malattie respiratorie è stata ribadita da uno studio indipendente pubblicato nel 2024. In un nuovo studio del Mario Negri, pubblicato in questi giorni su Frontiers in Immunology, sono stati presi in esame i meccanismi molecolari dell’effetto dell’aspirina sulla struttura della proteina “spike”, quella che consente al virus di legarsi alle cellule dell’ospite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Covid, l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni: l’ultimo studio Leggi anche: E adesso Matteo Bassetti svela la verità sul covid: almeno il 50% dei morti non era per il virus ma con il virus Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il vaccino Covid è sicuro nel primo trimestre di gravidanza?. Covid, l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni: l’ultimo studio - Covid: frena l'attacco del virus, ostacolandone l''aggancio' alle cellule bersaglio, e limita il danno ... msn.com

Studio del Mario Negri sul Covid-19: così l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni - In un nuovo studio del Mario Negri, pubblicato in questi giorni su Frontiers in Immunology, sono stati presi in esame i meccanismi molecolari dell’effetto dell’aspirina sulla struttura della proteina ... bergamonews.it

Covid, l'ultimo studio dell'Istituto Mario Negri: «L'aspirina riduce i danni del virus ai polmoni» - Il direttore Remuzzi: «Gli antinfiammatori nelle prime ore dell'infezione, ma mai in autoprescrizione» ... bergamo.corriere.it

Studio Personal Trainer di Mario Rondello facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.