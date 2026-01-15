Covid l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni | l’ultimo studio

Un nuovo studio suggerisce che l’Aspirina potrebbe svolgere un ruolo nel contrastare il Covid-19, riducendo l’attacco del virus alle cellule e limitando i danni ai polmoni. La ricerca evidenzia potenziali benefici di questa comune medicina nel contesto della gestione della malattia, offrendo spunti per ulteriori approfondimenti e possibili applicazioni cliniche future.

(Adnkronos) – Aspirina arma anti-Covid: frena l'attacco del virus, ostacolandone l''aggancio' alle cellule bersaglio, e limita il danno polmonare. Lo dimostra un nuovo studio dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, pubblicato in questi giorni su 'Frontiers in Immunology'. Nei momenti critici della pandemia di Covid-19 – ricordano dall'Irccs fondato e presieduto da Silvio Garattini – studi

