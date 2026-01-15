Covid l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni | l’ultimo studio
Un nuovo studio suggerisce che l’Aspirina potrebbe svolgere un ruolo nel contrastare il Covid-19, riducendo l’attacco del virus alle cellule e limitando i danni ai polmoni. La ricerca evidenzia potenziali benefici di questa comune medicina nel contesto della gestione della malattia, offrendo spunti per ulteriori approfondimenti e possibili applicazioni cliniche future.
(Adnkronos) – Aspirina arma anti-Covid: frena l'attacco del virus, ostacolandone l''aggancio' alle cellule bersaglio, e limita il danno polmonare. Lo dimostra un nuovo studio dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, pubblicato in questi giorni su 'Frontiers in Immunology'. Nei momenti critici della pandemia di Covid-19 – ricordano dall'Irccs fondato e presieduto da Silvio Garattini – studi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Commissione d'inchiesta Covid, Bassetti svela la verità: almeno il 50% dei morti non era per il virus ma con il virus
Leggi anche: E adesso Matteo Bassetti svela la verità sul covid: almeno il 50% dei morti non era per il virus ma con il virus
Raffreddore in arrivo L’aspirina può darti una mano! L’aspirina è un valido alleato contro i fastidi tipici del raffreddore perché: Riduce febbre e dolori (mal di testa, dolori muscolari e articolari) Ha azione antinfiammatoria, utile per il senso di malessere g facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.