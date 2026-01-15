Il governo italiano si appresta a implementare nuove misure di sicurezza, in risposta all'aumento di episodi di criminalità nelle ultime settimane. Con l'obiettivo di garantire maggiore tutela ai cittadini, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta definendo un piano di interventi mirati per rafforzare l'ordine pubblico e la sicurezza sul territorio.

Il governo prepara la stretta sulla sicurezza. Gli episodi di criminalità delle ultime settimane impongono una risposta ferma da parte dello Stato, e l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è pronto a fare la propria parte. La bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposta dal Ministero dell'Interno prevede diverse novità, dalle espulsioni più facili dei migranti al potenziamento dei controlli nelle stazioni. L'obiettivo è quello di prevenire e contrastare aggressioni e rapine. Quanto alle zone rosse, il Viminale chiede di riconoscere al Prefetto il potere di individuare delle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è vietata la permanenza ed è disposto l’allontanamento di soggetti già segnalati dall'Autorità giudiziaria per particolari reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretta sulla sicurezza, tutte le misure del governo

