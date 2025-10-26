I docenti di potenziamento tappabuchi per le supplenze | Ulteriore stretta del governo sulla scuola
Il governo, con la nuova Legge di Bilancio, pur di risparmiare, è pronto a sacrificare i docenti appartenenti all’organico per l’autonomia a fare i tappabuchi in caso di supplenze temporanee alle superiori fino a dieci giorni. Sono le nuove disposizioni nate per destinare soldi al fondo per miglioramento dell’offerta formativa fino ad un massimo del 15%. Detto in altro modo: visto che la coperta è corta a viale Trastevere hanno deciso di tirarla creando qualche problema all’organizzazione didattica. In realtà non si tratta di una vera e propria novità: la Legge 107, la cosiddetta “Buona scuola” istituita ai tempi del governo Renzi aveva già previsto che i docenti di potenziamento potessero essere utilizzati per sostituire colleghi assenti fino a dieci giorni ma limitava questa modalità ad ore in cui il professore non fosse impegnato in attività didattiche previste dal Piano triennale dell’offerta formativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
