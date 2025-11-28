Vessichelli Asi Benevento | Rapporto Svimez Sud sempre più strategico ma la crescita resta squilibrata

“Il rapporto Svimez 2025-2026 prefigura un cambiamento profondo nella geografia industriale italiana. Secondo le proiezioni, il Mezzogiorno è destinato a consolidare nel biennio il proprio ruolo nel Mediterraneo, assumendo un peso crescente nelle dinamiche geopolitiche. Ma il quadro economico è tutt’altro che lineare”. Domenico Vessichelli, presidente del Consorzio di sviluppo industriale sannita, sintetizza così lo scenario: il Meridione è sempre più strategico, ma la sua traiettoria economica risulta segnata da squilibri persistenti, con una crescita differenziata e confusa rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it