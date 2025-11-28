Vessichelli Asi Benevento | Rapporto Svimez Sud sempre più strategico ma la crescita resta squilibrata
“Il rapporto Svimez 2025-2026 prefigura un cambiamento profondo nella geografia industriale italiana. Secondo le proiezioni, il Mezzogiorno è destinato a consolidare nel biennio il proprio ruolo nel Mediterraneo, assumendo un peso crescente nelle dinamiche geopolitiche. Ma il quadro economico è tutt’altro che lineare”. Domenico Vessichelli, presidente del Consorzio di sviluppo industriale sannita, sintetizza così lo scenario: il Meridione è sempre più strategico, ma la sua traiettoria economica risulta segnata da squilibri persistenti, con una crescita differenziata e confusa rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi in edicola su Il Sole 24 Ore intervista al Presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico Vessichelli - facebook.com Vai su Facebook
Svimez, Vessichelli (Asi): “Serve vero piano industriale per il Sud. Sannio dimostra che cultura può diventare motore sviluppo” - 2026 preannuncia un capovolgimento della geografia industriale italiana con un mezzogiorno che va a consolidare, nel biennio in oggetto, il proprio ruolo nel Mediterraneo. ntr24.tv scrive
Ponte Valentino, in arrivo quasi 4 milioni per infrastrutture e sviluppo: soddisfatto Vessichelli - Con il Decreto Dirigenziale 98 del 14 novembre ultimo scorso, la Giunta Regionale della Campania ha disposto l’ammissione a finanziamento, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campan ... Da msn.com
Benevento, Barone lascia l'Asi. Parte l'era Vessichelli - «Lascio un ente in condizioni migliori di quanto non lo fosse al mio insediamento, nel dicembre del 2018». Da ilmattino.it