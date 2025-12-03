Operazione strade sicure | avvicendamento comando Raggruppamento Puglia–Basilicata
BRINDISI - Il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha ricevuto nella mattinata di ieri la visita istituzionale del nuovo comandante del Raggruppamento Puglia–Basilicata dell’Operazione “Strade Sicure”, colonnello Orazio Giovanni Costa, accompagnato dal comandante cedente, colonnello Giuseppe De. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
