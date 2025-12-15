Dal 1° Gennaio 2026 | obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo di collegamento tra il POS e il Registratore Telematico, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza fiscale. Questo nuovo adempimento prevede la memorizzazione e la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati tramite POS, rafforzando il sistema di controllo e monitoraggio delle operazioni commerciali.

Entra in vigore con il nuovo anno l’obbligo di interconnessione tra Registratore Telematico (RT) e POS e della memorizzazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli incassi elettronici giornalieri realizzati tramite POS. La nuova disposizione consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare eventuali discrepanze tra i corrispettivi dichiarati dalle imprese e gli incassi realizzati con moneta elettronica. “Siamo consapevoli che questa disposizione comporterà ulteriori oneri a carico delle nostre imprese, che già sono sacrificate- spiega Alberto Di Vaio, responsabile Area Fiscale Confcommercio Bergamo-. Bergamonews.it Polizze catastrofali, ecco per chi scatta l’obbligo il 1° gennaio - Dal 1° gennaio 2026 scatta l'ultima tappa per l'obbligo di polizza catastrofale, tocca ora alle piccole e micro imprese adeguarsi. msn.com

Obbligo delle polizze catastrofali: coinvolte micro e piccole imprese - Dal primo gennaio 2026 anche le micro e piccole imprese dovranno essere coperte da una polizza contro i rischi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane) per tutelare i ... ecodibergamo.it

POS collegato alla cassa: il paradosso dei tabaccai Dal 1° gennaio 2026 scatta l’obbligo di collegare POS e registratore telematico. Per i tabaccai, tra vendite con e senza scontrino, gli scostamenti saranno “normali” ma possono accendere controlli e l - facebook.com facebook

Il 1° gennaio 2026 entra in vigore l'obbligo di collegare il POS al registratore di cassa, ma non diventa subito operativo: i tempi e le scadenze dettate dall'Agenzia delle Entrate - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate, D.p.r.… x.com