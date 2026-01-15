SPLENDIDA CORNICE | GEPPI CUCCIARI RIAPRE L’OASI FELICE DI RAI3 CON TANTI VIP

Giovedì 15 gennaio alle 21.20, Geppi Cucciari riapre su Rai3 “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura che ha ricevuto riconoscimenti per la qualità e l’originalità. La nuova stagione propone un salotto di approfondimento e intrattenimento, con la partecipazione di numerosi ospiti e personalità di rilievo. Un appuntamento che si propone di offrire uno spazio di dialogo sobrio e ricco di contenuti, per un pubblico interessato a riflettere e scoprire nuove prosp

Dopo la pausa festiva, Geppi Cucciari torna giovedì 15 gennaio, alle 21.20 su Rai3, con una nuova stagione di "Splendida Cornice", il programma di Rai Cultura eletto dalla critica tra i migliori format del 2025. Tanti gli ospiti, a cominciare dall'attrice Anna Ferzetti, protagonista al cinema nell'ultimo film di Paolo Sorrentino " La Grazia ", Marco D'Amore in veste di regista della nuova serie "Gomorra – Le Origini", Victoria Cabello con il podcast "Fuori di Cabello" e il cantautore Roberto Vecchioni che presenta il nuovo libro – "L'orso Bianco era nero" – e, nel corso della puntata, regala al pubblico una esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini.

