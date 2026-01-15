Spaccio sul litorale col placet di La Torre la vittima | In albergo ero libero di muovermi

Nel contesto di un’indagine sullo spaccio sul litorale, emerge la testimonianza di una vittima che afferma di aver avuto libertà di movimento in albergo. La vittima conosce Oreste Lagnese da alcuni anni e ricorda un episodio in cui, insieme a Ivan Polito, si fermarono a Mondragone. Questa testimonianza fornisce elementi utili per comprendere le dinamiche dell’attività illegale e il coinvolgimento delle persone coinvolte.

“Conosco Oreste Lagnese da un paio di anni. Lo raggiungemmo in auto con Ivan Polito e ci fermammo a Mondragone in una piazzetta. Lagnese mi accompagnò in albergo di cui non ricordo il nome ma che si trovava sulla rotonda verso Pescopagano. Oreste mi disse che dovevo rimanere in albergo mentre si. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Spaccio di droga sul litorale: sequestrata cocaina dal valore di oltre 1 milione Leggi anche: Spaccio sul litorale di Eboli: blitz all'alba in una baracca abusiva, fermati due pregiudicati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un altro blitz dei Carabinieri a Ostia, sul litorale della Capitale, si è concluso con 9 arresti – di cui 4 per spaccio – e 16 denunce per rapine, furti e armi. Sequestrata droga destinata alle piazze di spaccio locali per un valore di circa 100 mila euro. Complessiva facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.