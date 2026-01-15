Sophie Codegoni presenta un nuovo pigiama studiato per favorire il benessere durante il riposo. Realizzato con materiali pensati per sostenere la cura del corpo, il capo combina comfort e funzionalità. Ideale per chi cerca un modo semplice e efficace di prendersi cura di sé durante il sonno, questo pigiama si inserisce tra le tendenze di stagione dedicate al benessere femminile e al relax domestico.

Il pigiama comfy che ridefinisce il relax domestico mettendo al centro comfort, cura del corpo e femminilità contemporanea è già pronto a diventare un nuovo must have di stagione. Sophie Codegoni torna a far parlare di sé e questa volta lo fa puntando tutto sul benessere quotidiano. L’influencer ha presentato ai suoi follower un nuovo pigiama firmato FMGM, brand sportswear che ama e indossa da tempo, raccontando con entusiasmo le particolari proprietà del completo pensato non solo per la notte ma anche per i momenti di relax in casa. Non si tratta del classico pigiama morbido e basic. Secondo quanto spiegato da Sophie, il capo nasce da un vero studio tecnico sul tessuto, lo stesso che caratterizza molti dei completi FMGM utilizzati per l’attività sportiva, ma reinterpretato in chiave più confortevole e meno strutturata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophie Codegoni lancia il pigiama che promette di snellire e drenare mentre dormi

