Roma | controlli nei locali pubblici e per sicurezza stradale rilevati oltre 2 mila illeciti

Nelle recenti operazioni della polizia locale di Roma, sono stati individuati oltre 2.000 illeciti nei locali pubblici e sulle strade della città. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. L’attività si inserisce nel più ampio sforzo di contrasto alla cosiddetta “malamovida”, promuovendo la legalità e l’ordine pubblico.

Nel corso delle operazioni di controllo effettuate dalla polizia locale di Roma, sono stati rilevati oltre duemila illeciti, a testimonianza dell'impegno del comando generale nel contrastare i fenomeni associati alla cosiddetta "malamovida". Queste azioni sono state condotte con particolare attenzione al rispetto delle normative che tutelano la sicurezza stradale e il corretto funzionamento dei locali pubblici. Durante il fine settimana appena trascorso, le verifiche hanno interessato le zone della capitale con il maggior afflusso di persone, portando a un totale di oltre 650 controlli all'interno di pubblici esercizi e attività commerciali.

Roma, «riscaldamenti spenti in scuole e uffici pubblici»: la denuncia di Santori e Picone (Lega) - Secondo i capigruppo in Campidoglio e del XII Municipio «Al Buon Pastore i locali caldaia risultano completamente allagati, uffici gelati e deserti nel dipartimento Mobilità di via Capitan Bavastro» ... roma.corriere.it

Locali a Roma, il comandante dei vigili Mario De Sclavis: «Controlli già intensificati, ma l’attenzione sarà più alta» - Il comandante dei vigili: «I luoghi della movida saranno passati ai raggi X». roma.corriere.it

A Roma nel 2025 oltre 4mila locali sono risultati irregolari: “controlli più rigidi dopo Crans-Montana” Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, anche a Roma si torna a parlare di sicurezza nei locali. I mancati controlli emersi dalle indagini hanno spin - facebook.com facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

