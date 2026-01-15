Sicurezza il Governo guarda a Ferrara | in arrivo in città 10 nuovi agenti di polizia

Il Governo ha annunciato l’arrivo di dieci nuovi agenti di polizia a Ferrara, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza cittadina. La Lega per Ferrara ha confermato l’assegnazione di queste risorse, che saranno impiegate tra centro, periferie e frazioni. Questa misura mira a migliorare la presenza delle forze dell’ordine e a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Dieci nuovi agenti della polizia in città. E' l'annuncio lanciato dalla Lega per Ferrara. Secondo quanto dichiarato, infatti, sono dieci i poliziotti che andranno a potenziare il servizio di sicurezza tra centro, periferia e frazioni. Si tratta di personale che sarà impiegato nel Corpo della.

