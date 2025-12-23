Rinviato il rimpasto l' ipotesi | un assessore alla sicurezza e un delegato al disagio giovanile
Il rimpasto della giunta di Milano è rinviato a dopo le vacanze, a gennaio. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala martedì durante l'incontro di Natale con i giornalisti. Va per le lunghe, quindi, la nomina del dodicesimo assessore (per riempire la casella lasciata libera da Giancarlo Tancredi, che si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Vertice con i partiti sul rimpasto. Il sindaco apre a un giro di deleghe. Ma dentro solo un nuovo assessore: "Ipotesi Giovani, non Sicurezza"
Leggi anche: Bonus sociali, volontari per la sicurezza, disagio giovanile: le proposte promosse e quelle bocciate
Rimpasto, Sala boccia lo schema Pd: "Non cambio chi non ha demeritato. C’è un solo assessore da inserire" - Il sindaco non sembra troppo propenso ad affrontare in maniera shakespeariana il tema ma va dritto al punto. ilgiorno.it
Milano, non rimpasto ma giro di deleghe. Ma il nome del nuovo assessore non c'è ancora - L'ipotesi piu' verosimile e' che si vada verso un giro di deleghe con l'ingresso di una sola nuova figura. affaritaliani.it
Vertice con i partiti sul rimpasto. Il sindaco apre a un giro di deleghe. Ma dentro solo un nuovo assessore: "Ipotesi Giovani, non Sicurezza" - Un confronto collegiale a tutto campo, ma nessuna decisione presa e nessun nome di nuovo assessore emerso. ilgiorno.it
