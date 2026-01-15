Si scambiano cocaina mentre fingono di chiacchierare tra le auto | doppio arresto per droga a Madonna di Campagna

Due persone sono state arrestate a Madonna di Campagna con l’accusa di spaccio di droga. Sospettate di scambiare cocaina tra le auto, fingendo una semplice conversazione, gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno notato un gesto sospetto che ha portato al loro fermo. L’operazione evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.