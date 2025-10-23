Droga tra la carne in una macelleria di Bressanvido blitz della polizia | doppio arresto

Due uomini arrestati a Bressanvido per spaccio di cocaina: sequestrati oltre 80 grammi di droga in una macelleria e in auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga tra la carne in una macelleria di Bressanvido, blitz della polizia: doppio arresto

Altri contenuti sullo stesso argomento

’attacco al Venezuela e le bufale sulla droga 21/10/2025 Navi americane stanno attaccando mercantili venezuelani in acque internazionali. non ha escluso l’invio dei soldati americani nella “Repubblica bolivariana del Ve - facebook.com Vai su Facebook

Droga tra la carne in una macelleria di Bressanvido, blitz della polizia: doppio arresto - Due uomini arrestati a Bressanvido per spaccio di cocaina: sequestrati oltre 80 grammi di droga in una macelleria e in auto. Segnala virgilio.it

Il macellaio marocchino che smerciava la cocaina sotto il banco della carne - Arrestato dai carabinieri un trentenne di origine marocchine: i militari gli hanno trovato in casa una sostanza per diluire la droga Di giorno macellaio, di notte spacciatore di droga. Scrive ilgiornale.it

Scovata droga, chiuse una barberia e una macelleria - È il bilancio dell’imponente operazione effettuata dai carabinieri di Ancona tra pomeriggio e sera di ... Secondo ilrestodelcarlino.it