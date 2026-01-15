Si brucia col caffè in aereo ci mette otto mesi a guarire | risarcita con 5mila euro

Denise Elliott, infermiera britannica di 63 anni, ha ricevuto un risarcimento di 5.000 euro dopo essere stata ustionata dal caffè durante un volo Ryanair. L’incidente è avvenuto a causa di una tazza senza coperchio e di un tavolino instabile, con una gestione del primo soccorso giudicata insufficiente. La vicenda evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e di un’adeguata assistenza in situazioni di emergenza sui mezzi aerei.

Una tazza di caffè servita senza coperchio, un tavolino "instabile" e una gestione del primo soccorso giudicata insufficiente: è da questa sequenza che nasce il risarcimento ottenuto da Denise Elliott, infermiera britannica di 63 anni, ustionata su un volo Ryanair tra Bournemouth (Regno Unito) e Maiorca (Spagna). La donna ha chiuso la vicenda con un accordo extragiudiziale con la compagnia aerea, dopo ferite che - secondo il suo racconto - hanno richiesto otto mesi per guarire. Elliott racconta di essere stata avvisata dal personale che sull'aereo erano terminati i coperchi protettivi per le bevande calde: il caffè le sarebbe stato quindi consegnato senza copertura.

