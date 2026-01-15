Ustionata dal caffè in aereo lei fa causa Le accuse alle hostess di Ryanair che non sapevano cosa fare | così la passeggerà è stata risarcita

Una passeggera britannica ha ottenuto un risarcimento dopo essere stata ustionata dal caffè durante un volo Ryanair. Denise Elliott, infermiera di 63 anni, ha accusato le hostess di non aver gestito correttamente l’incidente. La vicenda evidenzia l’importanza di una gestione adeguata delle emergenze a bordo e ha portato a una soluzione legale a favore della passeggera.

Denise Elliott, infermiera 63enne di Southsea nell’Hampshire, in Inghilterra, ha ottenuto un risarcimento di 4.350 sterline (poco oltre cinquemila euro) da Ryanair per le gravi ustioni riportate durante un volo da Bournemouth a Maiorca. L’incidente è avvenuto quando l’equipaggio le ha servito un caffè bollente senza il coperchio protettivo, perché erano finiti. La tazza, appoggiata sul tavolino, le è finita addosso ustionandole le gambe. «Ho appoggiato la tazza sul tavolo, ma non so cosa sia successo dopo – ha raccontato la donna alla Bbc – perché la cosa successiva che ho capito è che il caffè era tutto sulle mie cosce. 🔗 Leggi su Open.online

