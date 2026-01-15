Shock a Buckingham Palace | William assume un esperto per fermare Harry Cosa vuole fare

L’estate a Buckingham Palace si sta riscaldando con tensioni tra i membri della famiglia reale. Recenti indiscrezioni indicano che il principe William avrebbe assunto un esperto per gestire la situazione con il principe Harry. Questa mossa potrebbe influenzare i rapporti all’interno della monarchia britannica, creando un clima di attesa su come si evolveranno gli eventi. Ecco cosa si sa finora e quali potrebbero essere le implicazioni.

L’estate britannica si preannuncia rovente per i corridoi di Buckingham Palace, e non per motivi meteorologici. Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, una trasferta che sulla carta ha una motivazione nobile e sportiva: presenziare a un evento celebrativo legato agli Invictus Games. Tuttavia, dietro la facciata istituzionale della competizione per veterani, si nasconderebbero dinamiche ben più ambiziose e calcolate. Secondo la giornalista Kinsey Schofield, volto noto del web che analizza le vicende dei Windsor da una prospettiva americana, i giochi sarebbero soltanto un pretesto per il duca di Sussex. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

