Decisione clamorosa Harry e William Buckingham Palace trema | colpo basso ora è il momento più delicato

L'ultima mossa di Harry e William scuote Buckingham Palace, mettendo in crisi i delicati equilibri della monarchia. La questione della sicurezza del principe Harry si rivela più di un semplice dettaglio, diventando un punto focale che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della famiglia reale e sul suo ruolo pubblico.

La questione della sicurezza del principe Harry non è solo un dettaglio, ma la chiave che potrebbe scardinare equilibri profondi all'interno della monarchia. Gennaio si avvicina, e con esso il verdetto del governo britannico che non solo ridisegnerà i viaggi dei Sussex, ma potrebbe anche riscrivere le dinamiche di Buckingham Palace. Le voci di corridoio suggeriscono che l'assegnazione della scorta sia solo il primo passo di un progetto ben più ambizioso. Harry, infatti, sembrerebbe deciso a stabilire una presenza fissa a Londra, una sorta di quartier generale che assomiglierebbe a una corte parallela, pronta a competere con quella del principe William.

