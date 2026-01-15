Shadow Ai | 68% dei dipendenti italiani la usa di nascosto rischio milioni per le pmi

Secondo recenti studi, il 68% dei dipendenti italiani utilizza segretamente Shadow AI, strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati. Questa pratica rappresenta un rischio significativo per le piccole e medie imprese, che potrebbero perdere dati sensibili o incorrere in sanzioni. È importante sensibilizzare le aziende sull’uso consapevole di queste tecnologie per proteggere il patrimonio e garantire la sicurezza delle informazioni.

Roma, 15 gen. (AdnkronosLabitalia) - Un pericolo silenzioso minaccia il tessuto imprenditoriale italiano: migliaia di piccole e medie imprese stanno inconsapevolmente esponendo informazioni riservate attraverso l'uso non autorizzato di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei propri collaboratori. Il fenomeno, definito 'Shadow AI', coinvolge il 68% della forza lavoro che utilizza chatbot e piattaforme Ia senza informare i vertici aziendali, creando vulnerabilità che potrebbero tradursi in sanzioni milionarie e perdite competitive devastanti. Alessandro Ciciarelli, fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

