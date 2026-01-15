Nel girone B di Serie C, l'Arezzo si distingue come favorito dai bookmaker, seguito da Ravenna e Ascoli, che completano il podio delle squadre più accreditate. La stagione prosegue con sfide competitive che vedono queste formazioni al centro dell’attenzione, mentre la classifica si mantiene incerta e aperta a sviluppi futuri.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Arezzo, Ravenna e Ascoli occupano, nell’ordine, i primi tre posti del girone B di Serie C. Gli amaranto, reduci da due vittorie consecutive, detengono attualmente il primato a quota 46 punti, inseguiti dal club di Marchionni con 42. Al terzo posto della classifica il Picchio, che presenta 37 punti. Racchiuse in 9 punti, le tre protagoniste del girone si contendono la vittoria del campionato in una lotta apertissima. Nell’anticipo della 22esima giornata l’Arezzo farà visita alla Vis Pesaro, mentre Ravenna e Ascoli cercheranno un successo in trasferta sui campi rispettivamente di Bra e Juventus U23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie C: Arezzo favorito assoluto nel girone B per i bookmakers

