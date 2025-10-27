Quote nuovo allenatore Juve | chi è il favorito secondo i bookmakers! Spuntano anche alcuni nomi clamorosi tra i possibili candidati al dopo-Tudor svelati tutti i dettagli

Quote nuovo allenatore Juve: chi è il favorito secondo i bookmakers per raccogliere l’eredità dell’esonerato Igor Tudor. Tutti i dettagli. Natale senza Igor Tudor. La Juventus ha ufficialmente voltato pagina, esonerando il tecnico croato dopo la pesante crisi di risultati (otto partite senza vittorie). Mentre la squadra viene affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, si scatena il toto-allenatore per il futuro, con i bookmaker già pronti a quotare i possibili successori. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Corsa a tre per la panchina: Spalletti favorito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

