«Una scommessa vinta». Il sorriso di Giò Di Tonno dice tutto sull'anno di «successo e consenso da parte del pubblico per uno spettacolo nel quale ho creduto da subito mettendomi in gioco come autore prima ancora che come interprete». Lo spettacolo di cui si parla è l'opera pop («preferisco definirla così piuttosto che musical», puntualizza l'attore e cantante pescarese) I Tre Moschettieri, piéce ispirata all'immortale classico letterario di Alexandre Dumas che, con le musiche di Giò Di Tonno, le liriche di Alessandro Di Zio e la regia di Giuliano Peparini, torna a Milano a poco meno di un anno di distanza dal suo passaggio al Nazionale al Lirico da domani a domenica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempre uniti contro il potere. "Tre moschettieri" opera pop

Leggi anche: I Tre Moschettieri - Opera pop all'Auditorium Conciliazione

Leggi anche: I Tre Moschettieri: l’Opera Pop conquista Roma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sempre uniti contro il potere. Tre moschettieri opera pop; Le 3 chiavi per capire il golpe di Trump in Venezuela e il ritorno degli Stati Uniti all'imperialismo del Novecento; Venezuela, dall'Esquilino il corteo diretto verso l'Ambasciata degli Stati Uniti. Bruciate bandiere americane. Centinaia in strada; AI, crypto e debito: la “triple bubble” come architettura di potere finanziario.

Sempre uniti contro il potere. "Tre moschettieri" opera pop - Il sorriso di Giò Di Tonno dice tutto sull'anno di «successo e consenso da parte del pubblico per uno spettacolo nel quale ho creduto da subito mettendomi in gioco come autore ... ilgiornale.it