I Tre Moschettieri | l’Opera Pop conquista Roma

L'Opera Pop dei Tre Moschettieri, diretta da Giuliano Peparini con le musiche di Giò Di Tonno, arriva a Roma. L'evento si terrà all'Auditorium Conciliazione il 27 e 28 dicembre, offrendo un'interpretazione innovativa e coinvolgente del celebre racconto classico. Uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di musica e teatro.

© Ezrome.it - I Tre Moschettieri: l'Opera Pop conquista Roma Cosa: I Tre Moschettieri – Opera Pop, spettacolo di Giuliano Peparini con musiche di Giò Di Tonno.. Dove e Quando: Auditorium Conciliazione, Roma – 27 e 28 dicembre.. Perché: Un classico immortale trasformato in un'esperienza immersiva tra musical, danza e teatro contemporaneo.. Il motto "Tutti per uno, uno per tutti" risuona ancora con vigore, ma questa volta lo fa con un ritmo nuovo, vibrante e squisitamente contemporaneo. Dopo aver incantato il pubblico italiano e registrato oltre 30.000 presenze nella passata stagione, I Tre Moschettieri – Opera Pop si prepara a invadere il palcoscenico dell' Auditorium Conciliazione di Roma per due date imperdibili a dicembre.

