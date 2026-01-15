Sembra una tassa ma è una trappola | l' sos della Camera di commercio alle imprese
La Camera di commercio avverte le imprese di prestare attenzione a alcune richieste di pagamento che, pur sembrando tasse ufficiali, si rivelano contratti commerciali nascosti. Questi moduli possono sembrare ufficiali, ma sono vere e proprie trappole che rischiano di causare spese ingiustificate. È importante valutare attentamente ogni comunicazione prima di firmare o pagare, per evitare di cadere in inganni economici.
Sembrano moduli ufficiali, invece sono trappole mangiasoldi nascoste nella posta. Occhio a cosa firmate: la Camera di commercio lancia l'allarme sulle richieste di pagamento che si fingono tasse ma sono solo contratti commerciali.A prima vista, questi documenti possono sembrare richieste legate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
