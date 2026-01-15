Se l’Unione europea crede di essere il Lussemburgo
In vista dell’uscita del film “Il Mago del Cremlino” nei cinema francesi, il settimanale Le Point intervista Emmanuel Carrère, sceneggiatore, e Giuliano da Empoli, autore del romanzo. L’intervista approfondisce i temi e le prospettive narrate, offrendo una riflessione sulla rappresentazione delle dinamiche politiche e sui dettagli dietro la produzione cinematografica. Un’occasione per capire meglio il contesto e le immagini che il film propone al pubblico.
In occasione dell’uscita nei cinema francesi del “Mago del Cremlino”, il settimanale francese Le Point intervista Emmanuel Carrère e Giuliano da Empoli, rispettivamente sceneggiatore del film e autore del romanzo da cui il film è tratto. Libro e film che parlano essenzialmente, dice da Empoli, di come «un leader con una concezione del potere arcaica, brutale, teatrale, come è sempre esistito nella storia, abbia potuto allearsi agli ingegneri del caos digitale, delle realtà alternative, delle bolle cognitive.», dunque di come «questa terribile accoppiata, un politico brutale e un “tecnico del pensiero”, come chiamano in Russia l’equivalente di uno “spin doctor”, abbia preso il potere in Russia e sia diventata, in fondo, il modello che domina gran parte del mondo di oggi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
