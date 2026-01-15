Se i benpensanti dimenticano di dire grazie a chi libera gli italiani rapiti o incarcerati dai regimi
In un contesto in cui si fa spesso fatica a riconoscere gli sforzi di chi lavora per la libertà degli italiani rapiti o incarcerati all’estero, emerge una riflessione sulla figura di Giorgia Meloni. Considerata da alcuni come un’efficiente “retriever”, il suo impegno si estende anche verso i leader di regimi come Egitto, Iran e Stati Uniti. Un’analisi che invita a una valutazione più complessa e meno superficiale di tali dinamiche.
Non è stato osservato che Giorgia Meloni è un retriever, un cane da riporto piuttosto efficiente. Suoi compagni di cagnara sono stati al Sisi (Egitto), Ali Khamenei (Iran) e Donald Trump (Usa). Pat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: L’orrore dei bimbi ucraini rapiti dai soldati e russificati. “Chi resiste va in manicomio”
Leggi anche: Referendum, “no” in caduta libera. Il 57% degli italiani vuole la riforma. Gli esperti: sbaglia chi politicizza la partita
Se i benpensanti dimenticano di dire grazie a chi libera gli italiani rapiti o incarcerati dai regimi.
Se i benpensanti dimenticano di dire grazie a chi libera gli italiani rapiti o incarcerati dai regimi - Se esistesse un Nobel per il riporto, la destra retriever capeggiata da Meloni lo meriterebbe. ilfoglio.it
Pare che Nolan abbia trasformato l'Odissea in un cosplay povero di Saint Seya. Ma in effetti già dal cast degli attori si vedeva che c'è da aspettarsi la solita americanata grottesca. Ma come funziona nella testa dei benpensanti Ogni attore può fare qualunque facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.