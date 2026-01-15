In un contesto in cui si fa spesso fatica a riconoscere gli sforzi di chi lavora per la libertà degli italiani rapiti o incarcerati all’estero, emerge una riflessione sulla figura di Giorgia Meloni. Considerata da alcuni come un’efficiente “retriever”, il suo impegno si estende anche verso i leader di regimi come Egitto, Iran e Stati Uniti. Un’analisi che invita a una valutazione più complessa e meno superficiale di tali dinamiche.

Non è stato osservato che Giorgia Meloni è un retriever, un cane da riporto piuttosto efficiente. Suoi compagni di cagnara sono stati al Sisi (Egitto), Ali Khamenei (Iran) e Donald Trump (Usa).

Se i benpensanti dimenticano di dire grazie a chi libera gli italiani rapiti o incarcerati dai regimi.

