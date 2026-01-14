Referendum no in caduta libera Il 57% degli italiani vuole la riforma Gli esperti | sbaglia chi politicizza la partita

I dati recenti mostrano un calo del consenso al referendum, con il 57% degli italiani favorevoli alla riforma. Gli esperti sottolineano come sia importante evitare politizzazioni e mantenere una discussione costruttiva. Sul tema della giustizia, gli italiani sembrano avere le idee ben chiare e una posizione definita, riflettendo un orientamento stabile e consapevole sulla questione.

Sul pianeta giustizia gli italiani sembrano avere le idee piuttosto chiare sul tema ‘da che parte stare’. In vista del referendum sulla riforma approvata dal Parlamento, in agenda i prossimi 22 e 23 marzo, la maggioranza dichiara di essere pronta a votare sì. Il 57% degli italiani sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia che promuove la riforma sulla separazione delle carriere. È quanto emerge dal report “Giustizia e referendum”, realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor. Il monitoraggio porta la firma della società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, “no” in caduta libera. Il 57% degli italiani vuole la riforma. Gli esperti: sbaglia chi politicizza la partita Leggi anche: Referendum, nuovo schiaffo alle sinistre e alle toghe militanti: il 56% degli italiani vuole la riforma Leggi anche: Governo avvia il referendum, la riforma della Giustizia al voto degli italiani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Max Giusti: Dalla tv al teatro, è il periodo più bello della mia carriera. Al referendum non voteremo una “riforma della giustizia”. Voteremo contro uno stravolgimento voluto dal governo Meloni. Questa legge non migliora nulla: non accorcia i processi, non rende più veloce recuperare un credito o risolvere una causa civile. Lo ha facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.