Favino | Sinner-Alcaraz come un film di Ridley Scott Zverev sarebbe un gran cattivo al cinema

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore romano al cinema con 'Il maestro': "Amavo i tennisti fantasiosi, come Nastase. Essere numero uno fa paura, se sei numero due hai qualcuno che ti ripara dal vento.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

